Співак Стас П'єха розповів про найстрашніші моменти в період, коли вживав наркотики

Подробицями він поділився в інтерв'ю YouTube-шоу «Откройте, Давид!»

П'єха зізнався, що неодноразово намагався «зав'язати», проте зривався. Пік вживання стався шість з половиною років тому. Черговий зрив виявився настільки сильним, що співак, за його словами, перестав себе контролювати.

"Я два тижні прожив у своєму туалеті, навіть від дружини закрився. Виходив тільки вночі. Там було місце для ноутбука і наркотиків — це все, що мені тоді здавалося необхідним», - розповів Стас.

Крім вживання заборонених речовин, співак розважався віртуальним спілкуванням з дівчатами, які надсилали йому свої інтимні фотографії — все це відбувалося на очах дружини.

Стас П'єха зізнався, що навіть пережив інфаркт.

За його словами, наркозалежність дуже підступна.

"Це гірше, ніж СНІД. Зараз СНІД лікується, десь в якихось регіонах однією таблеткою в день тримається в стадії ремісії. Залежність не має ніяких таблеток, вона встрелівает в будь-який момент в таких хитрих витончених формах...» ,- додав артист.

Після того, як співак поборов свою залежність, він відкрив власну наркологічну клініку.

Історія П'єхи буквально сколихнула мережу.

"Ну що сказати бути на такому" дні " і виплисти-це Сила духу!!!! Він сильний звичайно, але це колосальна робота над собою!!!!", "Напевно Стас недорозсказав про свої травми, втрати, але і того, що було сказано вистачило, щоб представити 🙈 спасибі, що вистачило сил, спасибі за служіння, чесність», «головне, під час зупиниться. Людина знайшла в собі сили, під час сказати-стоп! А тепер допомагає людям, з такими ж проблемами. Тільки той хто пройшов цей шлях, здатний зрозуміти і допомогти. І це велика справа. Молодець! Я в таких випадках, бажаю тільки здоров'я. Це головне. А решта прийде", - пишуть в коментарях.

Стас П'єха-популярний російський співак, поет і музикант, онук легендарної артистки Едіти П'єхи, переможець четвертого сезону «Фабрики зірок».

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