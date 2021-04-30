Актриса серіалу "Кріпосна" Катерина Ковальчук пояснила, чого хоче найбільше і про що зараз мріє

Як передає Politeka.net, подробицями головна героїня популярної поділилася на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона мріє про літо, сонце і тепло після затяжної і вельми прохолодної весни.

"Я вже хочу літо, вітер, волосся назад (ну або вперед 😅)

тому ось☺️", - пояснила Катерина, додавши спокусливі фото в купальнику на березі моря.

Шанувальники Ковальчук били вражені визнанням улюблениці. А деякі навіть запропонували красуні руку і серце.

"Красуня наша завжди добре і влітку і взимку💙 💙 💙", " лепотааааа🔥 🔥", "Крістен Стюарт"," теж хочеться літо", " Катя, офіційно пропоную стати моєю дружиною ☺ ❤️ ", "Русалочка😂", " красуня❤️❤️❤️", - писали в коментарях під постом актриси.

Раніше стало відомо, що актриса не відмовлялася від зйомок у серіалі"кріпосна". Але, крім її бажання, є багато інших факторів, які перешкодили цьому. На превеликий жаль до такого результату привела недомовленість сторін, а не особисте "небажання" актриси зніматися!

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