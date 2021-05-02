Відома модель Емілі Ратаковски, яка швидко прийшла в себе після пологів, завжди виглядала дуже струнко

Кілька тижнів тому Емілі після пологів знову стала вести Instagram, а також ділитися архівними кадрами, на яких показувала сміливі образи і не приховувала фігуру. Оскільки Ратаковскі і раніше помічала, що запорука її здоров'я прихована в активному способі життя, її часті фото на прогулянках або відпочинку не дивують фанатів.

Однак фігура завжди привертає увагу, адже Емілі не тільки здатна показати тонку талію і прес, але і без макіяжу довести, що їй немає необхідності користуватися фотошопом. Зокрема, в яскраво-помаранчевому купальнику Емілі підкреслила найкращі свої сторони.

Розпущене волосся, за якими модель ретельно стежить, адже боїться, що вони зіпсуються через використання стайлінгових засобів, нітрохи не псували Пляжний лук зірки. А прикраси-Золотий ланцюжок з декількома кулонами і салатові сережки-кільця доповнили образ Ратаковскі.

Також раніше Емілі не раз публікувала подібні кадри сама, привертаючи увагу до свого розкішного тіла. Наприклад, Емілі позувала в чорному купальнику, який ледве вмістив в об'єктиві її пишні форми, а образ доповнила зірка яскравими прикрасами на шиї.

"Все ще думаю про дивно зворушливою статті, яку ви написали про заяву прав на свій імідж", "вони вибухнуть в 12", "вони так швидко ростуть"," Ангел у плоті", " насолоджуйтеся кожною секундою цього чарівного часу!", "Ти приголомшлива", - відповідають фанати.

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