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У соцмережах обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової поруч з чоловіком Максимом Галкіним

Знімок зоряної пари з'явився в одній з фан-груп в Instagram, присвяченій Примадонні, передає Politeka.net

Фотографи засікли парочку в той момент, коли Алла Борисівна в довгій чорній мерехтливій сукні йшла під ручку зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Примадонна була яскраво нафарбована і прикрашена коштовностями, а також у неї була невелика вишукана сумочка, розшита бісером.

Максим сміявся на відходу, а Пугачова опустила голову, поправляючи поділ наряду.

"Краща прикраса чоловіка-жінка, яка поруч ♥️"», - йдеться у підписі до знімка.

Фолловери почали коментувати побачене, при цьому думки людей, як завжди розділилися. Одні пораділи за парочку, інші позлорадствовали.

"Жахливе фото",

"Люди, ви чому такі злі?!!",

"Які вони класні 😍 😍 😍 ",

"Жінка це алмаз який поруч з чоловіком стає діамантом", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, співачка Алла Пугачова з'явилася в обіймах свого чоловіка Максима Галкіна і спантеличила новою зовнішністю

"Красиві😍 😍 😍", - сказано в підписі до фото.

Швидше за все, фото оформляли в фотошопі і перестаралися. На опублікованому кадрі Примадонна постала в досить дивному образі-на її обличчі Червона вуаль і квітка на голові. Але найбільше здивувало, що однієї брови у артистки немає взагалі, а губи зробили такі трендові і пухкі, що складно впізнати Примадонну.

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