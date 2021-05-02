Німецька модель Ніколь Потуральскі, яка полягала в романтичних стосунках з Бредом Піттом, показала кадр в домашній обстановці

Спокусливий знімок затребувана манекенниця виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Як можна побачити, красуня позувала перед дзеркалом на тлі ліжка. Вона зняла з себе блузку і залишилася в одному білому бюстгальтері і вже розстебнула гудзик на бавовняних широких штанях.

Ніколь застигла пікантній позі, в правій руці тримаючи келих, а в лівій телефон, за яким сховала своє личко.

Відзначимо, що Ніколь Потуральскі-німецька модель з польським корінням, яка в модній індустрії відома під ім'ям Ніко Мері. Зараз дівчині 28 років, але свою модельну кар'єру вона почала в 13.

На даний момент Потуральскі затребувана модель. Дівчина уклала контракти відразу з трьома міжнародними топовими агентствами.

Потуральскі дуже красива: високий зріст, смаглява шкіра, модельні параметри, сіро-блакитні очі, пухкі губи і білосніжна посмішка. У неї неможливо не закохатися.

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