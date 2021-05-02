Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл без перуки вирішила знятися в новому образі

Популярна супермодель довгі роки приховує, як виглядають її волосся. Оскільки Наомі зіпсувала розкішні локони частими укладаннями, стайлінговими засобами і зачісками з безліччю деталей, вона почала носити перуки. Тепер зірку рідко можна побачити без штучних пасомб

Наомі вважає за краще демонструвати один стиль, Класичний, тому навіть для модних глянців тепер рідко змінює луки. В іншому, привернути увагу 50-річна знаменитість здатна і так. Просто знявши перуку Кемпбелл вже буде в центрі уваги.

На фото видно, як зірка позує природно і розкуто в костюмі з бордово-бірюзовим принтом. Розстебнута кофта надала Наомі кокетства, а образ в маленькому ТОПі підкреслив її результати догляду за собою. У своєму віці модель як і раніше виглядає років на двадцять молодше, що дозволяє їй приміряти такі варіанти нарядів.

Також нещодавно Наомі показала стильний лук, засвітивши також і бюст без ліфчика. Оскільки модель вибрала трендове пальто на ремені, вона не стала його зав'язувати, відкриваючи зону декольте. У того ж, золотиста кофта з сіточки, а також чорні штани з взуттям на високих підборах ідеально завершили її образ.

Супермодель все ще підкорює мережу, впевнені шанувальники: «Прекрасна красуня; чому ви така крута; спасибі за ідею; дама сяє на відпочинку; Люблю тебе, сестра назавжди; може всім серце розбити❤️; мамі ❤️; Моя вічна одержимість😍; красива картинка, крутіше молодих буде❤️; як завжди приголомшливо❤️».

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