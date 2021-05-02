Українська популярна виконавиця Тіна Кароль поділилася ніжним Селфі з коханим чоловіком

Не так давно Тіна в інтерв'ю розповіла, що вона дуже любить з сином жартувати один над одним, адже вони зберігають дружні і довірчі відносини. Зокрема, за словами Тіни, вона правда люблять тролити один одного.

Нагадаємо, Веніамін-єдиний син Тіни Кароль. Він народився в 2008 році. Його батько, продюсер Євген Огір помер в 2013 році на 33-му році життя після боротьби з онкологічним захворюванням, тому зірка виховує дитину одна. Єдиний коханий чоловік в її житті-копія самої Тіни.

На новому святковому Селфі Тіна підкорила ніжним образом без макіяжу, спілкуючись з Веніаміном по відеочату. Схоже, зараз Веня закордоном, не приїхав до неї на свято. Оскільки він навчається в Лондоні, він рідко буває вдома. Тим не менш, на свято Веня надів вишиванку і подзвонив Кароль, посміхаючись перед камерою.

Не так давно Тіна Кароль також прийшла на інтерв'ю до відомого радіоведучого слави Дьоміну і дала невелике інтерв'ю, в якому відповіла на 29 питань ведучого.

Так, серед іншого Кароль розповіді про головного чоловіка у своєму житті-це її син Веніамін. "Який твій син? Чим він схожий на тебе?",- запитав артистку ведучий. "Він класний. Він мій. Він дуже з гострим гумором. Він татів. Люблю його шалено", - розповіла Тіна. "Яке ваше улюблене спільне заняття", - поцікавився Дьомін. "Тролити один одного", - кокетливо відповіла співачка.

"Тіна така мила. Милота зашкалює. Тіна як дитина-то посміхається, то сумує. Дуже сильно люблю її", " було цікаво. Тіна жива, красива, весела, життєрадісна, щира. Слава спасибі за це інтерв'ю, було класно", " і не одного питання про Дана, я в шоці!", "Напевно Тіна сама попросила, щоб про Дана не питав", - пишуть в коментарях до відео.

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