Співачка Alyosha (Олена Тополя) розмістила сімейне фото за столом

Зірка з 2017 року перебуває у шлюбі з відомим співаком, лідером групи "Антитіла" Тарасом Тополею, передає Politeka.net. Подружжя виховує трьох дітей Романа, Марка і Марію.

Красуня приділяє багато часу сім'ї, тому не дивно, що вона вирішила опублікувати фото, на якому разом з синами, донькою і чоловіком позують за столом. На останньому можна помітити пасочки з фарбованими яйцями на честь свята Великодня.

До слова, Олена була в красивій сукні на бретельках, вона вирівняла волосся, і, здавалося, що артистка вирішила не робити макіяж. При цьому виглядала мати трьох дітей свіжо і привабливо.

"Христос Воскрес! Славимо Його!",- написала Alyosha.

За півгодини публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Зі святом 🙌Світлого Великодня🌸 🌸 🌸", " хлопці будьте благословенні❤️❤️❤️"," Воістину Воскрес! Як швидко ви ростете))", " щастя вам величезного, прекрасна сім'я😍 😍 😍 🙌", " ви така красива Сім'я❤️", " зі святом! Ми вас всіх чекаємо в Дніпрі!", "Воістину воскрес, зі святом Вас і вашу велику сім'ю❤️❤️❤️"," дуже красива", " Славимо говорять коли він народився) я сьогодні теж так сказав, мене поправили. І я вас, наші найчудовіші! Я вас обожнюю!!!! Зі Святом!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Alyosha і Тарас Тополя познайомилися у продюсерському центрі, а після Євробачення у майбутнього подружжя зав'язалося тісне спілкування.

Артист розповів, що вони довго просто дружили і спілкувалися, але поступово стали виникати почуття один до одного.

Нагадаємо, що вагітна Alyosha з чоловіком приголомшили Осадчу божевільними іменами для дитини: "Карантинія і...".

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