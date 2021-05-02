Відома російська актриса Світлана Ходченкова, яка є зіркою фільмів виробництва "Квартал 95", вразила достоїнствами фігури на відпочинку
Як передає Politeka.net, Світлана Ходченкова відома українському глядачеві за деякими проектами "Квартал 95". Вона є вельми затребуваною актрисою в Росії і навіть примудрилася знятися в Голлівуді.
Нещодавно актриса поділилася кількома знімками, зробленими на відпочинку. Зірка опублікувала фото, на якому позувала в пляжному образі: купальнику з незвичайними вирізами, шортах яскравого жовтого кольору і солом'яному капелюшку, який Ходченкова насунула на обличчя. Судячи з усього, фото було зроблено в ліфті, але Світлана все одно похвалилася своїми довгими ніжками.
Також актриса опублікувала пляжний чорно-білий портрет, продемонструвавши свій ідеальний профіль. Завдяки тому, що Ходченкова дуже худа, в 38 років у неї практично немає слідів старіння шкіри. У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.
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"Улюблена актриса", «шикарна», "просто красиво", "дуже красиве з настроєм фото! Хочеться розглядати!", "Богиня", "чудовий кадр! І ви, безсумнівно, шикарні-естетика», "захоплююся", - пишуть користувачі Мережі.
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