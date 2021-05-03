Українська популярна виконавиця Тіна Кароль показала в Instagram, з ким провела світле свято Великодня

Тіна Кароль цього разу провела святкові вихідні без улюбленого сина, оскільки він був зайнятий навчанням в Лондоні і, схоже, не зміг прилетіти. Поговоривши по відеочату з Веніаміном, Тіна також записала кілька позитивних роликів для фанатів.

Спочатку вона з колегою заспівала разом, чим зворушила фанатів, а потім поділилася особистим роликом з вихованцем. Тіна вперше за довгий час показала свого домашнього улюбленця – білосніжного породистого пса, якого тут же прозвали «хмаркою» через зовнішній вигляд.

"Сонечко вам в стрічку❤" - сказано в підписі під новим роликом.

Шанувальники почали міркувати про життя зірки, не обійшлося і без коментарів про її коханих:

"Це дуже мило🥺 😍; Тіна і діти...Тіна і кішка...Тіна і собака...завжди мило і душевно❤️; саме ніжність😍; Так це друг або Охорона, для нашої Сонячної мадам, а може ті друзі прислали, що зі столиці Магадан? 😄 🔥 ; Милахи😍; чия собака?; Атмосфера романтична; Так і будеш собачки кішечки, на собі хрест чи що?; Медовий голос 😍; така пташка, нереальний голосочок 😍; хороший хлопець Тіни 👏; сподіваюся він в курсі🙄; ну не хлопець, а дядько вже».

Не так давно Тіна в інтерв'ю розповіла, що вона дуже любить з сином жартувати один над одним, адже вони зберігають дружні і довірчі відносини. Зокрема, за словами Тіни, вона правда люблять тролити один одного.

А вчора, на новому святковому Селфі Тіна підкорила ніжним образом без макіяжу, спілкуючись з Веніаміном по відеочату. Схоже, зараз Веня закордоном, не приїхав до неї на свято. Оскільки він навчається в Лондоні, він рідко буває вдома. Тим не менш, на свято Веня надів вишиванку і подзвонив Кароль, посміхаючись перед камерою.

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