Метроміст обрушився, коли по ньому проходив поїзд
Про це повідомляє газета El Universal.
За останніми даними, кількість жертв зросла до 13. Раніше повідомлялося, що щонайменше шестеро людей загинули і 80 були поранені в результаті аварії.
Увечері 3 травня близько 22:30 за місцевим часом в столиці Мексики обрушився міст на 12-й лінії метро поруч зі станцією Olivos, коли по ньому проходив поїзд. Інцидент стався в результаті зіткнення автомобіля з однією з опор метромосту.
На місце події прибули кілька десятків машин швидкої допомоги, пожежники та рятувальники. Під обваленими конструкціями опинилися і кілька автомобілів, що проїжджали по дорозі під лінією метро.
Момент обвалення потрапив на камери системи вуличного відеоспостереження. Як видно на кадрах, два прольоти естакади падають на землю разом з вагонами поїзда.
Обвал естакади ризикує завдати політичної шкоди як меру Шейнбауму, так і міністру закордонних справ Марсело Ебрарду, двом ключовим союзникам президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, яких вважають його потенційними наступниками.
Лінія метро, на якій сталася аварія, була побудована при Ебрарі, коли він був мером столиці Мексики, при цьому проект ознаменувався тривалими затримками і проблемами з проектуванням.
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