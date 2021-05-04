Метроміст обрушився, коли по ньому проходив поїзд

Про це повідомляє газета El Universal.

За останніми даними, кількість жертв зросла до 13. Раніше повідомлялося, що щонайменше шестеро людей загинули і 80 були поранені в результаті аварії.

Увечері 3 травня близько 22:30 за місцевим часом в столиці Мексики обрушився міст на 12-й лінії метро поруч зі станцією Olivos, коли по ньому проходив поїзд. Інцидент стався в результаті зіткнення автомобіля з однією з опор метромосту.

На місце події прибули кілька десятків машин швидкої допомоги, пожежники та рятувальники. Під обваленими конструкціями опинилися і кілька автомобілів, що проїжджали по дорозі під лінією метро.

Момент обвалення потрапив на камери системи вуличного відеоспостереження. Як видно на кадрах, два прольоти естакади падають на землю разом з вагонами поїзда.

tw // incident train death



a metro collapsed in mexico and people are missing and dying. pls rt to make everyone aware. ty pic.twitter.com/ssqM4KEuWn — oskr 🍄 | ia (@channelOSKR) May 4, 2021

Обвал естакади ризикує завдати політичної шкоди як меру Шейнбауму, так і міністру закордонних справ Марсело Ебрарду, двом ключовим союзникам президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, яких вважають його потенційними наступниками.

at least 13 dead and 70 injured after a metro train cars collapsed from overpass in mexico city #MetroCDMX #CDMX pic.twitter.com/jKQehl8jjx — 🥨 (@taegishrine) May 4, 2021

Лінія метро, на якій сталася аварія, була побудована при Ебрарі, коли він був мером столиці Мексики, при цьому проект ознаменувався тривалими затримками і проблемами з проектуванням.

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