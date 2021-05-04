Астролог Павло Глоба визначив головних везунчиків травня
За словами фахівця, доля буде прихильна до чотирьох знаків Зодіаку, передає Slovofraza.
Лев
В останній місяць весни народженим під цим сузір'ям Глоба радить позбутися від негативних думок, оскільки страхи і сумніви стануть для вас головною проблемою на шляху до кращого життя. Найвдаліший час у вас настане з 11 числа.
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У представників цього сузір'я намічаються доленосні зустрічі, запевняє астролог. За словами Глоби зірки в травні будуть на вашому боці, але починаючи з 9 числа Дев можуть почати відвідувати неприємні думки. Астролог радить вам більше відпочивати, щоб не навантажувати себе негативом.
Козоріг
А ось для народжених під цим сузір'ям настає ідеальний час для пошуку другої половинки. За словами Глоби, вам не варто поспішати. Необдумані і поспішні рішення на роботі і в любові можуть перекреслити все.
Водолій
Нікому не розповідайте про свої плани - це головна порада Глоби для представників цього знака Зодіаку. Фахівець радить тримати все в секреті, тому що буде багато токсичних людей, готових зруйнувати чуже щастя собі на потіху або через заздрість.
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