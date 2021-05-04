Відомий хореограф, суддя танцювального шоу "Танці з зірками" Влад Яма здивував заняттям

Артист отримав величезну популярність після своєї участі в шоу "Танці з зірками" зі співачкою Наталією Могилевською у 2006 році, пише Politeka.net. З того часу багато що змінилося в житті хореографа. Яма став суддею різних проектів, а також обзавівся сім'єю.

У своєму Instagram танцюрист часто показує, як проводить будні вдома або на роботі. Цього разу Влад розповів, що збирається "розібратися" зі справами на городі. Для цього довелося завантажувати і розвантажувати мішки з землею.

"Все б добре, але розвантажувати самому. Мішки по 50 кг", - написав хореограф , а пізніше звернувся до своєї дружини, Ліліани: "Ти в темі?",- на що отримав відмову.

Таким чином артист на час змінив професію на вантажника.

Нагадаємо, сам артист родом із Запоріжжя. Влад в п'ять років випадково потрапив на виступ учасників чемпіонату СРСР з бальних танців і відразу закохався в танці.

Батьки віддали сина в танцювальний колектив "Крок", потім він перейшов в клуб "Фієста". Далі пішли поїздки в Європу, а у 2001 році Яма переїхав до Києва. Кар'єра артиста пішла в гору, особливо після того, як він взяв участь у першому сезоні проекту "Танці з зірками".

Зараз танцюрист частий гість на різних проектах, де розкриває повністю свій артистичний талант.

Нагадаємо, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася:"Ваша копія".

Як повідомляла Politeka, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі: "був наречений ще той".