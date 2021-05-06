Американський актор Вілл Сміт викликав фурор унікальним кадром зі своїми рідними
52-річний голлівудський красунчик зворушливо привітав з днем народження молодших брата та сестру (двійнят), які відсвяткували ювілей, передає Politeka.net. Вілл опублікував фото з Гаррі та Еллен та іншими родичами, показавши стрілочками, де хто.
"Моєму молодшому брату і сестрі сьогодні 50! Чорт", - підписав фото актор.
Гаррі Сміт не стримав емоцій, подякувавши старшому братові за незвичайний подарунок. Про це він написав у своєму Instagram.
"Невеликий сюрприз до 50-річчя - погулка на яхті!!! Спасибі Віллу за цю чудову поїздку і за те, що завжди був поруч, коли був потрібен найбільше. Мені так пощастило, що я досяг цієї віхи. Я дуже радий, що друга половина мого життя буде сповнена любові, світла і веселощів", - поділився Гаррі.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто навіть не замислювався про реальний вік Уїлла Сміта. Цей пост повернув публіку на землю:
"50????? блін, мені потрібно буде запитати у гугла, скільки ж тобі років" - "хахах зробив те ж саме! Думав, йому близько 40 🙈"
"Один з них схожий на Вілла"
"Молодші??? Чувак, скільки тобі років ... неймовірно. Хлопці, ви взагалі не старієте 🔥 🔥"
"Куди йде час"
"Як весело має бути провести день із сім'єю 😍 😍"
Нагадаємо, недавнє фото Уілла Сміта в трусах стало сенсацією в Мережі. Актор спеціально виставив напоказ своє "пузико", що відросло за час карантину, пообіцявши схуднути заради нової ролі.
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