Українська популярна виконавиця Тіна Кароль перед постером власного ульбом ефектно з'явилася в новому іміджі

Через довгі роки, Тіна вирішила урізноманітнити свій репертуар і повністю змінила стиль виконання, а також припинила дотримуватися певного концепту в зйомці кліпів. Щоб нагадати про новий альбом "Красиво", артистка також відзняла багато матеріалу для демонстрації шанувальникам.

Так, нещодавно на фан-сторінці з'явився уривок з виступу Кароль перед власним постером з альбому. Причому тіні вдалося порадувати не тільки альбомом, але і модним зовнішнім виглядом. У чорному класичному брючному костюмі знаменитість виглядала досить провокаційно.

Але навіть не декольте стало центром лука артистки, а високі вирізи на її чорних брюках. Показавши тим самим знаменитість в Новому Світі.

"Тіні так красиво у вузьких джинсах!; Найкраща❤; Тіна найкраща❤️🔥; закохатися -- це щастя згори ,але це і біль, і страждання і просто "зводить з розуму"...❤ ; Закохані люди самі божевільні на світі🤪 🤪 🤪; невже вона зняла цей піджак😂 😏 😹; ой, як же це правильно сказано !; Все запалюючи нові серця, мадам ви і про нас не забувайте, ви немов птах Фенікс, на ловця, полювання в тому свою не закривайте... 🔥 🌹 ; Так по любі дурень...така жінка🔥», - пишуть користувачі.

Тіна Кароль також раніше показала, як провела святкові вихідні без улюбленого сина, оскільки він був зайнятий навчанням в Лондоні і, схоже, не зміг прилетіти. Поговоривши по відеочату з Веніаміном, Тіна також записала кілька позитивних роликів для фанатів.

Спочатку вона з колегою заспівала разом, чим зворушила фанатів, а потім поділилася особистим роликом з вихованцем. Тіна вперше за довгий час показала свого домашнього улюбленця – білосніжного породистого пса, якого тут же прозвали «хмаркою» через зовнішній вигляд.

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