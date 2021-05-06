Боксер Василь Ломаченко в передчутті майбутнього бою

Як передає Politeka.net, промо-ролик до поєдинку з японцем Масайоші Накатані українець опублікував на своїй сторінці в Isntagram.

Їх поєдинок відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі. Український боксер вирішив підігріти інтерес до бою нарізкою яскравих кадрів.

Варто відзначити, що в опублікованому відео були нарізки з їх боїв з Теофімо Лопесом, який свого часу побив їх обох.

Шанувальники Василя також звернули на це увагу.

"У ролику трамбують Лопеса", "приємно дивитися в їх кращих відрізка боїв як вони обидва дають по фізіономії Лопесу", " Вася, нарешті ти повернувся!", "Віримо в тебе", - писали в коментарях під відео.

Раніше ми повідомляли, що чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, якому вдалося здолати як Ломаченко, так і Накатані зазначив, що і українець і його візаві перебувають хорошій формі

Лопес впевнений, що поєдинок буде видовищним, оскільки "Накатані - не покидьок, як і брухту".

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