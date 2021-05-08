У його світлих очах вся його чиста душа

Помер військовослужбовець з Полтавської області Віктор Городніченко, якого було поранено 28 квітня на Донбасі

Він пішов з життя у військовому госпіталі Харкова в суботу, 8 травня. Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

"Сьогодні у військовому госпіталі помер воїн з Полтавщини - старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович... йому була надана невідкладна допомога, потім він був евакуйований до лікарні в Бахмут, пізніше - до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, житель Миргородського району помер", - йдеться в повідомленні.

Український захисник отримав кульове поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил.

Трагічна звістка сколихнула українців.

"Вічна пам'ять", "Вічна пам'ять і слава герою України", "світла і вічна пам'ять тобі наш захисник", "Плачу. Ніколи не прощу Росії", "гірко усвідомлювати... У його світлих очах вся його чиста душа... Царство Небесне, тобі, Солдат... співчуття рідним і близьким Героя", "Слів немає, одна печаль і сльози... Знаю Вітю з дитинства... Не хочеться вірити... Царство Небесне Герою. Мамі Галі і рідним сили і терпіння. Щиро співчуваю...", "Земний уклін і вічна слава полеглим захиснику України. Рідним, побратимам і друзям - щирі співчуття", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, бійця ЗСУ з Харківщини застрелив снайпер на Донбасі: деталі трагедії.

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