Супермодель Наомі Кемпбелл поділилася своїми переживаннями і унікальними знімками в компанії знаменитого виконавця

Як передає Politeka.net, 50-річна зірка опублікувала цікаві кадри з особистого архіву в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала поруч з "королем репу" Андре Харреллом.

Як відомо, музиканта не стало 7 травня 2020 року у віці 59 років. Він помер у своєму будинку в результаті серцевої недостатності, від якої страждав останнім часом. Харрелл здобув популярність в 1981-му, коли почав виступати в дуеті Dr. Jeckyll & Mr. Hyde. Першим хітом стала композиція Genius Rap. У 1988 році він заснував власний лейбл Uptown Records, який відкрив такі імена, як Puff Daddy, Jodeci, McGruff Crystal Johnson та інші.

До всього іншого, репер був близьким другом Кемпбелл. Супермодель досі сумує за ним. Підтвердженням цьому її зворушливий пост, опублікований в річницю його смерті.

"Андре Харрелл, не можу повірити, що вже пройшов рік, я сумую за тобою кожен день. Не можу сказати, скільки разів я підходила до телефону або думала, що б сказав Дрі? Наші пізні нічні розмови про мудрість... завжди в глибині душі, я люблю тебе завжди, нехай ти відпочинеш з вищим Королем 👑 🕊❤️🤍🕊🕊", - підписала кадри Наомі.

Користувачі підтримали супермодель в коментарях:

"Приємно згадати... Здорово, що хтось пам'ятає! ❤️✨💯✨❤️"

"Приносимо співчуття вашій втраті ❤️"

"Спочивай з миром, для твого друга 🕊 🕊 🕊 "

"Мої найглибші співчуття😢 🙌❤️"

"Я повністю розумію... один з моїх найкращих друзів... повний мудрості та інтелігентності 🙏"

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