Колишня наречена співака Віталіка Козловського Раміна Эсхакзай оголосила, що виходить заміж
Як повідомляє Politeka.net, ексучасниця шоу "Холостяк" і колишня наречена Віталіка Козловського Раміна Есхакзай стала популярною в Україні блогеркою і інтерв'юером. Дівчина активно веде свій Instagram, де що радує шанувальників яскравими публікаціями зі свого насиченого життя. Нещодавно красуня поділилася радістю - новий коханий зробив їй пропозицію руки і серця на Мальдівах.
Раміна виклала у своєму мікроблозі яскраве фото, на якому не видно її обличчя, зате видно руку з кільцем на пальці. Дівчина позувала в яскравому купальнику, вона поклала руку з білим манікюром на груди і хвалиться розкішним кільцем з діамантом. "Раз всі вже знають, таки так. Він це зробив!".
Зазначимо, що обранцем Раміни став адвокат Євген Пронін, з яким вони зустрічалися з 2019 року. Хлопець теж виклав у себе в соцмережі цей кадр з кільцем і написав: "я радий, що тут не ловить телефонна мережа, тому є коментарі... деяку інформацію краще дізнаватися безпосередньо, ніж через ЗМІ, тому кажу прямо, а що вона відповіла, ви і самі знаєте!".
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Балан танцював з молоденькою красунею на концерті в Києві: "Який Дан тут щасливий!"
Каменських у маленькому бікіні нарвалася на критику через пляжні ігри з подругою: "Жах"
Дочка Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю, схожа не на батьків: «Здалося, що це…»
Леся Нікітюк засвітилася, обійнявшись з відомим українцем: несподівані кадри
Користувачі тут же почали обговорювати знімки парочки, вітаючи їх з заручинами і питала про майбутнє весілля.
Нагадаємо, екснаречена Козловського блиснула бюстом в мереживній білизні, відкривши плащ: "Ідеальний наряд для...".
Як повідомляла Politeka, колишня наречена Козловського нарвалася на критику через фото в купальнику: "Це просто жесть, як у бабусі"
Також Politeka писала, колишня наречена Козловського в мереживах сміливо показала засмаглий бюст на камеру: "яка ж ти...".