Колишня наречена співака Віталіка Козловського Раміна Эсхакзай оголосила, що виходить заміж

Як повідомляє Politeka.net, ексучасниця шоу "Холостяк" і колишня наречена Віталіка Козловського Раміна Есхакзай стала популярною в Україні блогеркою і інтерв'юером. Дівчина активно веде свій Instagram, де що радує шанувальників яскравими публікаціями зі свого насиченого життя. Нещодавно красуня поділилася радістю - новий коханий зробив їй пропозицію руки і серця на Мальдівах.

Раміна виклала у своєму мікроблозі яскраве фото, на якому не видно її обличчя, зате видно руку з кільцем на пальці. Дівчина позувала в яскравому купальнику, вона поклала руку з білим манікюром на груди і хвалиться розкішним кільцем з діамантом. "Раз всі вже знають, таки так. Він це зробив!".

Зазначимо, що обранцем Раміни став адвокат Євген Пронін, з яким вони зустрічалися з 2019 року. Хлопець теж виклав у себе в соцмережі цей кадр з кільцем і написав: "я радий, що тут не ловить телефонна мережа, тому є коментарі... деяку інформацію краще дізнаватися безпосередньо, ніж через ЗМІ, тому кажу прямо, а що вона відповіла, ви і самі знаєте!".

Користувачі тут же почали обговорювати знімки парочки, вітаючи їх з заручинами і питала про майбутнє весілля.

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