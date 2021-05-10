ДТП за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter і Audi на трасі Київ – Чоп, що сталося 9 травня, отримало трагічне продовження
Незважаючи на всі старання лікарів, 37-річна дружина водія легковика загинула в реанімації.
ДТП сталася біля села Колоденка Рівненської області. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом. Про це повідомила прес-служба Національної поліції в Рівненській області.
34-річний водій легковика, а також його півторамісячний син, загинули на місці. Водія мікроавтобуса з понівеченого авто діставали рятувальники. Лікарі виявили у нього політравму, закриту черепно-мозкову травму і множинні переломи. Чоловіка госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.
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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби вилучено та поміщено на спеціальний майданчик села Городок.
Зараз проводиться експертиза. Зокрема вона повинна визначити, чи був хтось з водіїв у стані алкогольного сп'яніння.
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