ДТП за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter і Audi на трасі Київ – Чоп, що сталося 9 травня, отримало трагічне продовження

Незважаючи на всі старання лікарів, 37-річна дружина водія легковика загинула в реанімації.

ДТП сталася біля села Колоденка Рівненської області. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом. Про це повідомила прес-служба Національної поліції в Рівненській області.

34-річний водій легковика, а також його півторамісячний син, загинули на місці. Водія мікроавтобуса з понівеченого авто діставали рятувальники. Лікарі виявили у нього політравму, закриту черепно-мозкову травму і множинні переломи. Чоловіка госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучено та поміщено на спеціальний майданчик села Городок.

Зараз проводиться експертиза. Зокрема вона повинна визначити, чи був хтось з водіїв у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, під Києвом на великій швидкості збили велосипедистку: "у неї не було шансів"

Як повідомляла Politeka, фура "розчавила" легковик у Харкові, є постраждалі: фото з місця аварії.

Також Politeka писала, що під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП: кадри і деталі свавілля.