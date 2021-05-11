Велика трагедія трапилася у вівторок, 11 травня

У Казанській гімназії №175 відкрили стрілянину. Пізніше в будівлі стався вибух. Діти вистрибували з вікон будівлі, щоб врятуватися від нападників.

Підлітка, якого підозрюють у стрілянині, вдалося затримати.

Нападником з рушницею на школу 175 в Казані виявився 19-річний Ільназ Галявієв-студент коледжу» ТІСБІ", колишній учень цієї школи. Його описують як тихого і неконфліктного студента. При цьому наголошується, що його відрахували через академічну заборгованість.

За останніми даними в результаті стрілянини в Казані загинули 10 осіб, 21 постраждав.

Казань.Видео из близлежащих домов. Видно как дети бегут из здания, после выстрелов двое учеников выпрыгивают с верхних этажей. pic.twitter.com/bZz77aNequ — Ученик Штирлица (@moments_Spring) May 11, 2021

На трагедію відреагував російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін.

"Глибокі співчуття рідним і близьким загиблих при нападі в Казанській гімназії. Страшна трагедія, приголомшлива до глибини душі!"- написав він на своїй сторінці в Instagram.

Користувачі Мережі приголомшені НП.

"Це жах! Відправити дитину і отримати труп😢 😢 😢 😢 😢 в голові не вкладається! Бідні матусі😢", "дуже страшна трагедія... весь Татарстан сумує... 😭😭😭", "Співчуття рідним і близьким", "жах! Неможливо таке прийняти. Співчуття близьким загиблих", - пишуть в мережі.

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