Велика трагедія трапилася у вівторок, 11 травня
У Казанській гімназії №175 відкрили стрілянину. Пізніше в будівлі стався вибух. Діти вистрибували з вікон будівлі, щоб врятуватися від нападників.
Підлітка, якого підозрюють у стрілянині, вдалося затримати.
Нападником з рушницею на школу 175 в Казані виявився 19-річний Ільназ Галявієв-студент коледжу» ТІСБІ", колишній учень цієї школи. Його описують як тихого і неконфліктного студента. При цьому наголошується, що його відрахували через академічну заборгованість.
За останніми даними в результаті стрілянини в Казані загинули 10 осіб, 21 постраждав.
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На трагедію відреагував російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін.
"Глибокі співчуття рідним і близьким загиблих при нападі в Казанській гімназії. Страшна трагедія, приголомшлива до глибини душі!"- написав він на своїй сторінці в Instagram.
Користувачі Мережі приголомшені НП.
"Це жах! Відправити дитину і отримати труп😢 😢 😢 😢 😢 в голові не вкладається! Бідні матусі😢", "дуже страшна трагедія... весь Татарстан сумує... 😭😭😭", "Співчуття рідним і близьким", "жах! Неможливо таке прийняти. Співчуття близьким загиблих", - пишуть в мережі.
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