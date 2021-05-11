Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл у своїй останній фотосесії перевершила себе

Не так давно модель взяла участь у вуличному показі від відомого модного будинку разом з Белою Хадід, Іриною Шейх, Ешлі Грем та іншими прославленими моделями. Прямо на вулиці на імпровізованому майданчику зірки вражали різними нарядами.

А нещодавно 50-річна супермодель в чорному комплекті білизни порадувала фанатів новими кадрами для глянцю, обкладинку якого прикрасила. З накладними волоссям, без прикрас і на мінімалістичному чорному тлі Наомі виглядала дуже молодо і доглянуто.

Причому Кемпбелл запевняє: вона віддана формату природної краси і не збирається поки це змінювати, адже струнка фігура дозволяє їй показувати себе справжню найкращим чином. За словами моделі, вона ходить в спортзал, але не акцентує на цьому увагу. А ось за шкірою стежити зірці допомагає не один косметолог.

Відзначимо, Кемпбелл все ще ухиляється від прямих відповідей, щодо пластики та інших доглядових процедур за шкірою обличчя. У той же час, проблемою з фігурою модель ніколи не страждала. Тому в новій фотосесії вона також з легкістю підкреслила достоїнства в чорній білизні і шкіряному плащі, який не стала зав'язувати.

Шанувальники відразу захопилися її образом:

"Чудова жінка, на віки🙌 💜 👑; вона буде вогненною малятком🔥; вау ❤ ️ краса; королева!; 🔥 це ніколи не зупиняється, потік спокуси і любові; та як можна від такої відвернутися; підкорює весь день! Можна повчитися; Королева всього🙌 🏾; ОООО вона не грає в ігри, вона сама...; все ще вбиває гру !! 👑 ; занадто добре, щоб бути правдою".

Нагадавши, 50-річна Наомі Кемпбелл в сукні з каменів показала найдорогоцінніше

А ще Politeka писала, що 50-річна Наомі Кемпбелл в топіку і з новою зачіскою влаштувала переполох на пляжі

Також Politeka повідомляла, що 50-річна Наомі Кемпбелл потрясла виглядом у весільній сукні