Українські зірки і не тільки відреагували на страшна подія, яке сталося в російській Казані

Як повідомляє Politeka.net, 11 травня в Казані трапилася трагедія-19-річний озброєний хлопець увійшов до будівлі гімназії і розстріляв учнів, вчителів і працівників закладу. В результаті стрілянини постраждали понад 20 людей, 9 загинули. 12 травня влада оголосила день жалоби в місті.

Знаменитості не стрималися і відреагували на страшну трагедію. На своїх сторінках в Instagram зірки почали писати слова скорботи і співчуттів, супроводжуючи їх відповідними картинками зі свічками.

Те, що трапилося прокоментували не тільки російські артисти, а й українські. Так, Ані Лорак виклала в сторіс зображення свічки зі словами: "Казань. Немає слів...". Подібне повідомлення з'явилося і в сторіс на сторінці співачки Софії Ротару: "Казань", - підписала вона фото свічки.

Ще одна співачка Таїсія Повалій опублікувала у своєму акаунті пост зі словами: "страшна трагедія в школі! У святому місці! Жах! Співчуття рідним і близьким!". У коментарях під її постом тут же почали висловлювати співчуття і звичайні люди: "Україна сумує", "Як таке могло статися, бідні ні в чому неповинні діти, горе батькам пережити. Співчуття!", "Неможливо говорити, сльози і крик відчаю. Страшна трагедія. Сумуємо", "Страшна трагедія. Україна сумує".

Висловили співчуття також Філіп Кіркоров, Наташа Корольова, Ігор Ніколаєв та інші.

Нагадаємо, Ніхто не зупинив: з'явилися кадри за мить до трагедії в школі РФ.

Як повідомляла Politeka, Спливла Заява "казанського" стрілка напередодні трагедії: "Я, як Бог, хочу, щоб все...".

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