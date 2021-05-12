45-річна голлівудська актриса з українським корінням Мілла Йовович розбурхала мережу сімейними кадрами

Як передає Politeka.net, актриса разом з чоловіком, режисером Полом Андерсеном і трьома дочками вирушила у відпустку. У себе в Instagram Мілла поділилася рідкісними сімейними знімками, на яких засвітилася її 13-річна дочка Евер Габо і 6-річна Дешілл Іден.

"Сімейний відпочинок! У нас була найчудовіша поїздка на міст #capilanosuspensionbridge! Це було так чарівно. Міст простягається через величезний каньйон з річкою внизу. Потім ми бродили по лісу, в якому були найкрасивіші дерева і навіть мости, що ведуть від одного дерева до іншого. Клянуся, ми не спеціально годували білку. Вона буквально кинулася до нас на стіл і почала пити з чашки кленовий сироп!",- поділилася Мілла враженнями від подорожі.

У коментарях зірковій родині залишили масу приємних слів. Багато шанувальників відзначили, що 13-річна Евер Габо неймовірно сильно схожа на матір.

"Мамина гордість", "красиві види природи і ви теж чудова!", "Чудова сім'я», "Евер така доросла", "Так чудово проводити час разом. Схоже на веселу і красиву поїздку», «Дочка – вилита Мілла», "як сильно Евер схожа на вас", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірка Голлівуду з українським корінням показала свій солодкий "кексик": "Ммм, так!".

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