Частина українців продовжать отримувати пенсії через "Укрпошту" після переведення виплат на картки в цілому по країні

Як відомо, раніше Міністерство соціальної політики анонсувало переведення більшості українських пенсіонерів на безготівкову форму отримання пенсій. Однак, це торкнеться не всіх категорії громадян.

Крім того, як пишуть Українські новини, під час нового брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що перехід на безготівковий розрахунок також буде залежати від того, де живуть пенсіонери.

Так, жителі населених пунктів з відсутніми банківськими відділеннями або відсутністю можливості отримання виплат через карту з інших причин продовжать отримувати пенсії через «Укрпошту».

Прем'єр зазначив, що переклад пенсій на карти розрахований в першу чергу на те, щоб цим механізмом користувалися пенсіонери, для яких він буде більш зручним.

Безготівкова система пенсій вводитиметься в Україні поетапно. Спочатку на черзі – великі міста, Далі – міста з населенням в 100 тис. чоловік і більше.

Крім того, «Укрпошта» готується обладнати так звані мобільні відділення. Вони будуть являти собою автомобілі для підвезення документів, поштових відправлень і грошей. Всього закуплено понад 500 таких автомобілів.

Відзначимо, що спочатку за планом Мінсоцполітики переклад виплат на банківські картки не повинен був поширюватися на людей з інвалідністю 1-ї категорії, людей старше 80 років і пенсіонерів, яким потрібен постійний догляд.

Нагадаємо, багатьох українців можуть залишити без пенсій: хто і за що позбудеться виплат.

Як повідомляла Politeka, українцям стане складніше вийти на пенсію: озвучені нові вимоги.

Також Politeka писала, що пенсії українці отримуватимуть по-новому: коли чекати змін, "нараховуватимуть на...".