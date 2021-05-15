Відома модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret показала себе на новому фото

Як пише Politeka.net, Кендіс Свейнпол стала дуже популярною моделлю і її навіть запросили в Victoria's Secret, що підняло її на пік популярності. Красуня стала настільки затребуваною, що потрапила в список найбільш високооплачуваних моделей в світі за рейтингом Форбс. Але дівчина на цьому не зупиняється, тому ще додатково підігріває до себе інтерес в Instagram.

Цього разу красуня опублікувала в соціальній мережі фото, на якому позувала топлес. Дівчина була тільки в шкіряному міні, тому довелося руками закрити бюст. Кендіс закрила очі від задоволення і вирішила влаштувати собі релакс.

"Любов до себе, Малятко, любов до себе", - написала зірка під фото.

"Найважливіша річ!", "Звичайно, дитинко, це найголовніше !!", "Ти змушуєш мене любити мене набагато більше", " так! Самостійне лікування! Це дуже важливо!", "Кендіс Свейнпол-найкрасивіша жінка на Землі", "Кендіс, багато благословень", "Красива жінка".

Як повідомлялося до цього, модель, екс-ангел "Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол опублікувала фото зі свого відпочинку.

Зірка позувала в купальнику, який підкреслив її форми. Крім того, верх купального вбрання дозволив помилуватися сталевим пресом і стрункою талією знаменитості.

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