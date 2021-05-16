Актор Федір Добронравов і Тетяна Кравченко, відомі за ролями Івана і "Валюхи" Будько в серіалі "Свати", вразили фанатів
Талановиті артисти запам'яталися глядачам за різними ролями, але особливу популярність отримали, коли зіграли в серіалі "Свати", повідомляє Politeka.net. Зараз в соцмережах раз у раз з'являються групи, присвячені цьому ситкому.
Зокрема, в одній з таких вирішили згадати кадр, де пара Будько разом, і посміхається. "Іван" і "Валюха" виглядають ідеальною парою.
"З талановитим Федором Добронравовим. Як вам тандем? ☺ ️ ❤ ️ ",- поцікавилися автори поста.
Пост зібрав майже 9000 лайків і багато коментарів.
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"Дивлюся майже кожен день! І не набридає чомусь! Напам'ять вже знаю😂", "вже дуже хороший фільм, хоч там немає вбивства, грабежу, обману, пандемії - все це набридло, а в цьому серіалі ми просто повністю відпочиваємо", " Ваша пара - супер! Ми вас обожнюємо і чекаємо новий сезон. Коли?", "Грали так ка❤️до ніби і справді чоловік і дружина, це вищий пілотаж👏 👏 👏 👏 👏", " ви просто найкращі!!!!👏👏👏❤️❤️❤️", "Круто, як показують, завжди дивлюся серіал, не набридає, піднімає настрій", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, всі фанати живуть в очікуванні сьомого сезону "Сватів", в якому розповідатиметься про молодих з Іваном і Валентиною Будько, яких зіграють Віктор Добронравов і Дарина Рибак.
В кінці березня 2021 року артист Федір Добронравов висловив надію, що команда дозніме сьомий сезон і він зможе вийти на екрани взимку 2021 року.
Нагадаємо, що сяючий Добронравов показав своїх рідних онучок:»найкращий дід на світі".
Як повідомляла Politeka, Валюха з "Сватів «підкорила новим образом в стилі Примадонни:»руда бестія".
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