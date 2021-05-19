Погода в Україні 19 травня засмутить тривалими дощами

Як повідомляє Politeka.net, дощі продовжать атакувати територію України з усіх боків. Опади з грозами і зливами очікуються у всіх без винятку регіонах країни. При цьому температура повітря буде зберігатися в комфортних межах.

Так, у західних областях різко похолодає. Вдень очікується 15-17 градусів, а вночі температура опуститься до 9 градусів. Трохи комфортніше буде в Закарпатській області. Там стовпчики термометра прогріються до 17-19 градусів.

У центральних і східних регіонах буде схожа температура. Дощі йтимуть як вдень, так і вночі. Практично у всіх областях очікується 17-19 градусів. Винятком стане Запорізька область, де температура підніметься до 19-21 градуса.

Південні регіони не сховаються від опадів. При цьому температура там підніметься до комфортних 18-22 градусів. Найтепліше буде в Одеській області.

Варто відзначити, що дощі затримаються в Україні ще на кілька днів, хоч і очікуються невеликі просвіти. Повністю сонячна погода без опадів повернеться в Україну тільки до 22 травня. Разом з нею повернеться і тепло – температура відразу ж підніметься до 20-26 градусів.

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