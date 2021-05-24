Відома українська співачка Соня Кей, внучка Софії Ротару, показала, як проводить час на Мальдівах

Як пише Politeka.net, Соня, як і легенда української естради Ротару, стала співачкою. Не так давно красуня вийшла заміж за відомого хокеїста, а зараз вирушила на Мальдіви у відпустку, звідки регулярно ділитися з фанатами цікавим контентом.

Цього разу Соня опублікувала відео, на якому позувала в білому парео і яскравому міні-бікіні. Красуня пробіглася по пляжу, дозволяючи поряд підніматися під потоками вітру. Після цього дівчина розвернулася і підійшла до чоловіка, який знімав дівчину.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Соня прекрасна", "приємного відпочинку", "Прекрасно", "красива", "Супер", " райський куточок - Мальдіви. Я в захваті, як там красиво. А ви просто красуня, щастя вам, дорожу вами. там напевно всією сім'єю бували", "щасливо провести відпочинок в радості і любові".

Повідомлялося, що відома українська співачка Соня Кей показала, як розважається у свій медовий місяць.

На короткому відео можна побачити, як артистка плаває в басейні на надувному плоту у вигляді рожевого фламінго. Співачка одягнена в чорний купальник, який дозволяє їй продемонструвати свою підтягнуту фігуру.

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