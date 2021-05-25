Погода в Україні 25 травня розділить країну на дві частини

Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, у вівторок частина України буде насолоджуватися теплою сонячною погодою, а друга частина знову буде страждати від проливних дощів. Відзначається, що опади знову накриють західні регіони, де затримаються надовго. Схід в цей час буде насолоджуватися по-літньому теплою погодою.

У всіх західних регіонах у вівторок очікуються дощі. При цьому температура буде цілком комфортною - близько 22-24 градусів. Дощі йтимуть весь день, а вночі опадів не очікується.

Ближче до Центру опади втратять владу, тому в центральних регіонах 25 травня буде тепло і сонячно. Температура буде коливатися від 21 до 25 градусів тепла в залежності від області.

У східних областях очікується 23-25 градусів. Буде сонячно і тепло – прекрасна погода для піших прогулянок. На півдні теж очікується тепла погода. Вдень температура там прогріється до 22-24 градусів.

Варто відзначити, що вже в середу дощі дійдуть до центральних областей. Температура буде триматися в межах 20-23 градусів, але дощі з грозами будуть атакувати всі західні і центральні регіони.

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