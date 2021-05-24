Відома у всьому світі супермодель Наомі Кемпбелл у компанії зіркової подруги похвалилася моложавим виглядом

Найчастіше, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Наомі або показує кадри з минулого, коли вона була дуже молода, або кадри з сьогодення. Причому на останніх вона обов'язково буде в компанії з кимось, адже такі пости присвячує виключно близьким друзям і колегам, з якими працювала.

Модель досить часто вітає близьких з днем народження, тому у неї багато різних кадрів. На них Наомі завжди блищить в різних стилях - з причини своєї роботи вона звикла змінюватися. Причому Кемпбелл носить перуки, тому і у виборі зачіски вона не обмежена. На одному з останніх кадрів в компанії подруги модель в білій блузі і брюках вразила стрункістю.

"З Днем Народження, сестричка !!! @faridakhelfa, дотепна, прямолінійна, віддана всім серцем !! Я люблю тебе і твою сім'ю, благословення тобі кожен день, насолоджуйся своїм особливим днем", - пише модель.

Шанувальники і привітали подругу, і захопилися видом Наомі:

"Найкрасивіші; та хіба можна так сяяти?; Sistahhood ❤️; ти так добре виглядаєш, сестричка!; чари і привітання😘; важко любити ... 🙁 просто ловимо феромони❤; любов хх; чудово😍; З Днем Народження; З Днем Народження!».

Також раніше Наомі поділилася в пості, що тепер вона мати дочки, яку так давно хотіла завести. З цього приводу фанати почали масово згадувати кращі фотосесії моделі, якими можна пишатися.

Як відомо, довгий час Наомі відмовлялася від того, щоб завести дітей. Більш того, вона говорила, що не бажає поспішати і повністю присвячувала себе кар'єрі. Серед робіт Наомі тисячі фото різного стилю і напрямку. Наприклад, чуттєвий кадр в білій сукні не зміг залишити фанатів байдужими.

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