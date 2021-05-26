Відомий український танцюрист і суддя шоу" Танці з зірками " Влад Яма прокоментував поцілунок з Позитивом

Український хореограф і ведучий Влад Яма в передачі "Неймовірна правда про зірок", яка 24 травня вийшла на каналі СТБ, зізнався, що йому соромно за поцілунок з українським співаком Позитивом (Олексієм Завгороднім), повідомляє Politeka.net.

Восени 2020 року в ефірі шоу "Танці з зірками" на "1+1" стався емоційний поцілунок українських телезірок. Поцілунок пари відображений на дев'ятій хвилині відео.

"Мені соромно. Сподіваюся, не тільки мені соромно. Я досі не знаю, що це було. Було чи не було? На жаль, було", - заявив Яма.





Користувачі під відео ніяк не можуть забути епічний момент улюбленого шоу і пишуть коментарі: "у них вже роман. Дікусар же пішов і у кого-то ж повинен бути роман"," Момент з ямою, я кричу😂", " Дантес цілує Ласточкіна в Лізі сміху,тут Позитив Яму. Боюся уявити, що буде далі))", " Позитив красунчик зробив Яму треба іще Кухар в засос ато багато базікае може закриється", " Поцілунок позитиву і ями агонь)".

Раніше Влад Яма розмістив в мікроблозі знімок разом з маленьким синочком Леоном і красунею дружиною Влада Лілією в ошатній чорній сукні. Танцюрист взяв Дитину на руки, а щаслива мама його поцілувала.

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