У мережі з'явилася знімок співачки Софії Ротару в молодіжному образі з ноткою пустощів

Так, в одній з фан-груп в Instagram, присвяченій легендарній співачці, з'явилася фотографія, яка припала багатьом до душі, передає Politeka.net

Софія Ротару в стильному аутфіті грайливо говорить в мікрофон. На ній було надіто яскраве синє плаття в каменях і макіяж під колір сукні.

Потрібно відзначити, що співачка останнім часом все частіше вибирає молодіжний стиль в одязі. Причому, безсумнівно, їй вдається його правильно піднести. Освіжаючі, що підкреслюють струнку фігуру і ноги наряди їй дуже до лиця.

"Щоб зберегти таку зовнішність надовго, потрібно постійно вести здоровий, активний спосіб життя, бути позитивно налаштованою до людей і до світу", - йдеться в підписі до фото.

Фолловери за традицією почали коментувати побачене.

"Красуня!❤️", "Промениста", " красуня, просто супер!", "Найкрасивіша і найулюбленіша!❤️", " Тільки не худніть, як Алла Пугачова, будь ласка! Благаю! 🔥🔥🔥 ", " Потрібно бути просто щасливим❤️👏❤️ ", " Принадність яка. 🔥🔥🔥🔥🔥", " Це точно, і щовечора невпинно Гігієна порожнини рота, це очищення шкіри обличчя, живильні креми для обличчя і рук... Це робота над собою, іноді не кожному вдається 🙏 ", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Алла Пугачова з відвертим декольте довела до мурашок: "так красиво ніжки показала!"

Як повідомляла Politeka, руду Аллу Пугачову з бантом на голові розпекли за безглуздий вигляд: "чи то Суок, чи то Мальвіна"

Також Politeka писала, що Галкін увігнав у фарбу Пугачову, запропонувавши їй роботу "через ліжко": "Алла любить молодих і..."