Українська актриса і телеведуча Руслана Писанка розповіла про своє життя з чоловіком, Ігорем

Зірка розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком у 2009 році, передає Politeka.net. На той момент артистка була безробітною, і сиділа на сайтах знайомств. Саме там вона зустріла бізнесмена Ігоря Ісакова.

Про це Писанка розповіла у випуску передачі "ЖВЛ" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Через півтора року після знайомства пара таємно одружилася. Під час інтерв'ю було порушено тему відсутності у закоханих дітей.

За словами ведучої, вона з чоловіком вирішила взагалі не переживати з цього приводу.

"Ми вирішили, що не будемо про це переживати, тому що трохи запізно було починати", - поділилася актриса.

Крім того, в Ігоря є син. Як зазначила зірка, хлопець жив деякий час з ними, а зараз він у Черкасах.

Руслана Писанка зазначила, що навіть трохи займалася вихованням сина чоловіка.

"Я і готувати його вчила, і взагалі всьому тому, чому я могла навчити... Знаєте, з дітьми або складається, або не складається", - поділилася Руслана.

Ігор же зазначив, що все буде, як Бог вирішив - якщо дасть дітей, то будуть, а якщо - ні, то ні.

"Життя не закінчується, життя триває", - резюмувала артистка.

Хоча у Писанки з чоловіком немає спільних спадкоємців, вони допомагають дорослим і дітям, і це вони вважають своєю важливою місією.

Після великої перерви в кар'єрі, Руслана буде вести новий проект "Твій День", в якому хоче говорити про щастя і віддавати любов, відчуваючи свою соціальну активність.

Нагадаємо, Руслана Писанка з чоловіком показали свій розкішний заміський будинок, відео: "Весілля відзначили тут"

Також Politeka повідомляла, що Руслані Писанці виповнилося 55 років: як зараз виглядає артистка після сильних змін у зовнішності

А ще Politeka писала, що скинула 42 кілограми: Писанка поділилася головним секретом ефективного схуднення