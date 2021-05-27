Українська актриса і телеведуча Руслана Писанка розповіла про своє життя з чоловіком, Ігорем
Зірка розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком у 2009 році, передає Politeka.net. На той момент артистка була безробітною, і сиділа на сайтах знайомств. Саме там вона зустріла бізнесмена Ігоря Ісакова.
Про це Писанка розповіла у випуску передачі "ЖВЛ" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Через півтора року після знайомства пара таємно одружилася. Під час інтерв'ю було порушено тему відсутності у закоханих дітей.
За словами ведучої, вона з чоловіком вирішила взагалі не переживати з цього приводу.
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"Ми вирішили, що не будемо про це переживати, тому що трохи запізно було починати", - поділилася актриса.
Крім того, в Ігоря є син. Як зазначила зірка, хлопець жив деякий час з ними, а зараз він у Черкасах.
Руслана Писанка зазначила, що навіть трохи займалася вихованням сина чоловіка.
"Я і готувати його вчила, і взагалі всьому тому, чому я могла навчити... Знаєте, з дітьми або складається, або не складається", - поділилася Руслана.
Ігор же зазначив, що все буде, як Бог вирішив - якщо дасть дітей, то будуть, а якщо - ні, то ні.
"Життя не закінчується, життя триває", - резюмувала артистка.
Хоча у Писанки з чоловіком немає спільних спадкоємців, вони допомагають дорослим і дітям, і це вони вважають своєю важливою місією.
Після великої перерви в кар'єрі, Руслана буде вести новий проект "Твій День", в якому хоче говорити про щастя і віддавати любов, відчуваючи свою соціальну активність.
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