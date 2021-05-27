Погода в Україні 27 травня обрадує стрімким підвищенням температури у всіх областях
Як передає Politeka.net, дощі все ще будуть псувати настрій жителям окремих регіонів, але в цілому на територію України увірветься літо. Найтепліше буде в східних і південних регіонах. Захід все ще буде відставати, але і там температура відчутно підніметься.
Так, у західних регіонах у четвер очікується 21-23 градуси тепла. Дощі пройдуть у Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. В інших регіонах очікується тепла сонячна погода без опадів.
У центрі погода буде сильно відрізнятися в залежності від регіону. У Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Київській областях пройдуть дощі. Температура коливатиметься в районі 22-26 градусів. В областях, де очікуються дощі, буде прохолодніше. В інших регіонах повітря прогріється до 26 градусів.
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Найтепліше в четвер буде в східних і південних регіонах. Там очікується температура в районі 25-27 градусів. А ось в північних областях очікуються дощі з грозами. Температура там триматиметься в районі 22-24 градусів.
Варто відзначити, що вже в найближчі два дні дощі знову увірвуться на територію України, але температура продовжить рости.
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