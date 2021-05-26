Популярний український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма блиснув у стильному вигляді на новій роботі

Не так давно знаменитий хореограф оголосив про те, що вирішив спробувати себе в новій професії: він став ведучим програми на телеканалі «1+1». Як він виглядає на новому робочому місці і в новому амплуа Влад Яма показав на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зазначимо, ведучими проекту "Твій день" крім Влада Ями стали Ірина Ванникова, Руслана Писанка, Тимур Мірошниченко, Стася Ровінська, Володимир Рабчун. Щочетверга до них також приєднуватиметься ведуча Олена Кравець.

На новому фото Влад Яма зображений в біло-рожевій смугастій сорочці, чорній жилетці і з широкою посмішкою на обличчі.

"Новий досвід", - підписав фото хореограф.

Відзначимо, серед тих, хто оцінив пост виявилася і ведуча 1+1 Марічка Падалко.

"Зірка", "вогонь", - відреагували на фото ями його фоловери.

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"При всій моїй любові до танців, в моєму житті колись все ж трапиться проект, в якому я не буду танцювати. І я не впевнений, що це він», - розповідав Яма журналістам.

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