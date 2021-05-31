Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав, як розважається під дощем

Артист у найпершому сезоні шоу 2006 року виступав у парі зі співачкою, Наталією Могилевською, пише Politeka.net. З тих пір він завоював величезну популярність на українському ТБ, і зараз бере участь, а також стає суддею різних проектів.

Багато часу хореограф приділяє не тільки танцям, а й спорту. Навіть під час дощу Яма не може відмовитися від бігу. Відповідне відео артист опублікував у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Влад біжить в спортивному костюмі, а пізніше видає кілька "па".

"Як ХОЧУ, так і бігаю 🕺", - написав артист.

Майже за півгодини публікація зібрала приблизно 8000 переглядів і багато коментарів.

"Готовий дивитися такий марафонський забіг вічно))", "клас🤣 🕺", "це точно", "озвучка - агонь!!!", "А що, хто сказав що так можна😉 😉 😉", "😂 красунчик", " хахахаха це вважається🙌 😂 😂", "коли дізнався що зп нарахували😅", "классс", "я теж так бігаю 😉", "якщо ви в Одесі .... а в Коломию слабо добігти або дотанцювати? 😂 😂 😂 ", "😁супер) тепер і самій захотілося внести корективи у свою щоденну ранковій пробіжці 🔥 одне шкода, що о 5 годині малолюдно 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Влад Яма в п'ять років випадково потрапив на виступ учасників чемпіонату СРСР з бальних танців і відразу закохався в танці. Після чого батьки віддали його на відповідні заняття.

Нагадаємо, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася:"Ваша копія".

Як повідомляла Politeka, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі: "був наречений ще той".