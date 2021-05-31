Відомий радянський і російський актор Філімон Сергєєв знайдений мертвим у своїй квартирі

Про це повідомив російський "П'ятий канал". За даними журналістів, тіло зірки театру і кіно знайшли в його квартирі 31 травня. Повідомляється, що на ньому не було виявлено слідів насильницької смерті, тому актор, ймовірно помер з природних причин. Його тіло відправили в морг, проте точна причина смерті поки невідома.

Сергєєв пішов з життя у віці 79 років, не доживши до 80-річчя всього два місяці.

Філімон Сергєєв запам'ятався багатьом глядачам завдяки ролям в десятках фільмів і серіалів. Зокрема, він грав у серіалах» Дві долі «і»Росія молода". Актор також грав у театрі.

Крім того, Сергєєв любив писати. Він випустив кілька книг прозою, а також збірки віршів. Крім цього, артист був автором кількох пісень до різних фільмів.

Раніше ми повідомляли, що 15 травня помер радянський, Таджицький актор театру і кіно, народний артист Таджикистану Назірмад Мусоєв. Смерть настала прямо під час зйомок нового фільму. Попередня причина - серцевий напад.

Повідомлялося, що Мусоєв ніколи не скаржився на проблеми зі здоров'ям. Колеги відгукувалися про актора тільки позитивно.

Нагадаємо, раптово не стало красуні-актриси, фільми з нею увійшли в історію: "причиною смерті стала... ".

Як повідомляла Politeka, трагедія забрала життя відомого актора, йому було всього 32: "лікарі не змогли врятувати".

Також Politeka писала, що пішов з життя відомий радянський актор: трагедія трапилася прямо під час зйомок нового фільму.