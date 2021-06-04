Погода в Україні 4 червня продовжить засмучувати низькою температурою і дощами

Як передає Politeka.net, у п'ятницю опади зосередяться у східній частині України, залишивши у спокої західні та центральні регіони. Як повідомляють в Укргідрометцентрі, практично на всій території країни 4 червня буде хмарно і сонячно. Температура підніметься до комфортних 18-22 градусів. При цьому в східних областях сильно похолодає.

Так, 4 червня дощі очікуються в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Крім цього, опади торкнуться також Херсонщини. Температура в цих регіонах опуститься до 15-18 градусів. Найхолодніше буде на крайньому сході.

У західних областях буде приємна сонячна погода. Температура підніметься до 21-22 градусів. Дощі обійдуть регіон стороною.

У південних областях, крім Херсонського регіону, теж буде можливість відпочити від дощів. Там стовпчики термометра прогріються до 18-21 градуса.

У центрі температура також коливатиметься в районі 18-21 градуса. Найтепліше буде в Києві. Там температура підніметься до 21 градуса.

Варто відзначити, що вже через кілька днів дощі знову повернуться в усі регіони України. Правда, температура повітря при цьому не падатиме.

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