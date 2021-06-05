Погода в Україні 5 червня буде по-літньому теплою і комфортною, але в деяких областях очікуються дощі

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде тепла погода, хоч місцями і пройдуть дощі. На Захід країни увірвуться дощі з грозами. При цьому температура буде триматися високою.

Так, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях в суботу пройдуть дощі з грозами. Температура коливатиметься в районі 18-22 градусів. Найхолодніше буде в Закарпатській області. В інших західних областях буде сонячно і тепло.

У центрі опадів не очікується. Температура підвищиться до 20-22 градусів. Така ж погода очікується в південних регіонах. Найтепліше буде в Одеській області, де температура підніметься до 21-23 градусів.

У деяких східних областях теж очікуються дощі. За прогнозом, опади можливі в Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Температура в цих регіонах буде нижче, ніж в середньому по країні – приблизно 16-18 градусів.

Варто відзначити, що вже в неділю дощі з грозами атакують всі без винятку області України. При цьому температура продовжить підвищуватися. У деяких областях потеплішає до 24 градусів.

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