У мережі спливло фото, на якому зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко прийшла в магазин
Фотознімок оприлюднили на одній з фан-сторінок, присвячених російській актрисі, передає Politeka.net.
У кадрі Кравченко позує в образі харизматичної Валюхи Будько, дружини головного героя Івана. Вона прийшла в магазин за покупками в ошатному вигляді.
У актриси добре життєрадісне обличчя. Вона позує в рожевій кофтині, з непомітним макіяжем на обличчі і акуратно зібраними на потилиці волоссям.
Шанувальники зраділи, побачивши рідкісне фото зірки, зазначивши, тут Тетяна так, як їм би хотілося-милою і доброю жінкою.
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"Ну нарешті, Тетяна на фото виглядає як я хотів би, така мила", - пишуть вони.
Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко почала зніматися в "Сватах" в 2008 році. Зараз шанувальники чекають вихід сьомого сезону, але коли він вийде невідомо, адже зйомки доводилося відкладати з різних причин, в тому числі через пандемію.
Сам серіал розповідає двох сім'ях, яким довелося з'єднатися заради власних дітей і онуків.Він здобув шалену популярність серед глядачів.
Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".
Як повідомляла Politeka, нові " Свати "вийдуть без улюблених героїв, замінити неможливо: "серце зупинилося до приїзду" швидкої", фото.
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