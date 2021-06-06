Зірка фільмів "Квартал 95", відома актриса Світлана Ходченкова підкорила яскравим образом
Як передає Politeka.net, Світлана Ходченкова є однією з найбільш затребуваних актрис в Росії. Український глядач знає її за ролями у фільмах виробництва української студії "Квартал 95". Ходченкова знімалася в таких фільмах як "Любов у великому місті", "Службовий роман. Наш час" і "8 перших побачень". Крім цього, засвітилася зірка і в голлівудському кіно.
Зараз актриса знаходиться в Італії, звідки ділиться карколомними кадрами. На свіжому фото вона позувала в казковій жовтій сукні, яка підкреслила її ідеальну фігуру. Внизу плаття утворювало неймовірний вигляд завдяки пишній спідниці.
"З Мілана з любов'ю...", - підписала фото актриса.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Справжня принцеса", "сукня як з казки", "карколомна", "це неймовірно", "шикарне плаття жовте", "Фух! Неймовірна!", "Красива діва)», «фатальна жінка», «як завжди чудова», - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова показала себе в ефектному образі. Актриса позувала у фіолетовому вбранні. Образ доповнювали підбори. Зірка зализала волосся назад, а руки сховала в кишені.
Відзначимо, що Світлана Ходченкова досить загадкова особистість. Вона рідко дає інтерв'ю і ретельно приховує своє особисте життя. При цьому, в пресі постійно гуляють чутки про її романи з колегами.
Нагадаємо, що зірка фільмів "Квартал 95" в міні показала свої вміння на жердині:"час танцювати".
Як повідомляла Politeka, зірка фільмів "Квартал 95" продефілювала по вулиці в сукні з пікантними вирізами.
Також Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" захопила своєю витонченістю на чорно-білому фото: "неземна!".