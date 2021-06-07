Племінниця Софії Ротару, її тезка співачка Соня Кей, сколихнула Мережу атмосферними фото та радісною подією

30-річна зірка святкує "ситцеве" весілля, тобто один рік, разом зі своїм коханим - хокеїстом збірної України Олегом Петровим. Пара приймає привітання від рідних, друзів і просто шанувальників.

У своєму мікроблозі в Instagram Соня опублікувала серію весільних знімків, на яких похвалилася розкішною сукнею з довгим шлейфом і відкритою спиною, а також показала красеня-нареченого, передає Politeka.net.

"Сьогодні рік нашій сім'ї! ❤️ Я дякую долі за те, що зустріла тебе! Ти моє серце, моя опора, ти мій найкращий друг! Люблю тебе шалено! ❤️",- підписала дівчина кадри.

Довгий час парочка приховувала стосунки. Вперше про обранця племінниці Ротару заговорили тільки після того, як Соня виставила фото своєї руки з каблучкою.

Вже після церемонії Петров розповідав, що закохався в дівчину з першого погляду, коли побачив її на одній з вечірок.

"Через 5 місяців наших відносин я зрозумів, що не можу жити без неї і прийняв рішення зробити їй пропозицію. Ми приїхали до батьків Соні в Чернівці і, стоячи на коліні, я попросив у них благословення і руку їх дочки", - розповідав хокеїст.

Весілля парочка відсвяткувала скромно в колі рідних і найближчих, продовжуючи слідувати правилу, що "щастя любить тишу".

"Дуже красиві і схожі🔥"; "Вітаю! Довгих і щасливих років життя Вам і вашій родині, нехай вона росте, примножується і процвітає!❤️😍❤️🥳🙏"; "Момент з тих, що знову і знову 🥰❤️🔥"; "Любіть один одного, бережіть один одного, допомагайте один одному і будьте щасливі! Всього Вам доброго і світлого!",- коментують користувачі.

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