Погода в Україні 9 червня продовжить атакувати грозовими дощами
Як передає Politeka.net, незважаючи на поступове підвищення температури, дощі і не думають залишати територію України. Як прогнозують в Укргідрометцентрі, в середу грозові дощі очікуються у всіх областях.
Найтепліше буде в західних регіонах. Там температура повітря різко підскочить до 23-26 градусів. Дощі очікуються вдень, а вночі опадів не буде.
У центральних областях температура коливатиметься в межах 23-25 градусів. Вночі буде теж комфортно - в межах 13-15 градусів.
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Прийде довгоочікуване літо і в східні регіони. Правда, там температура підніметься лише до 22-24 градусів. Дощі на Сході очікуються, як у денний, так і у вечірній час.
Південні регіони теж не оминуть літні грози. Температура в південних областях коливатиметься в районі 23-25 градусів.
Варто відзначити, що дощі і не думають відступати. На найближчий тиждень в прогнозі Укргідрометцентру стоять грозові дощі. Раніше синоптики заявляли, що літо 2021 року буде спекотним, але дуже дощовим. Особливо багато дощів і бур очікується в липні і серпні. Періоди сильної спеки будуть змінюватися грозами і бурями. Більш менш помірна погода очікується лише в кінці червня.
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