Астролог Павло Глоба передбачила небезпечний перший місяць літа

За словами фахівця, особливо важким Червень стане для трьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.

Водолій

Народжені під цим сузір'ям мають всі шанси зіткнуться зі своїми ворогами і злостивцями. За словами Глоби, в цей період Водоліям варто бути більш потайливими і не розповідати все про свої успіхи або плани на майбутнє. Спілкування з негативними людьми вам варто зовсім уникати.

Близнюки

Представники цього знака Зодіаку повинні докласти максимум зусиль для досягнення своїх цілей в червні, запевнять Глоба. За словами астролога, вас чекає безліч проблем і негараздів, на вирішення яких, вам доведеться витратити чимало сил і енергії. Також фахівець радить Близнюкам подбає про здоров'я.

Скорпіон

Незвичайний і дивний час чекає народжених за цими сузір'ям. За словами астролога, вам може приснитися віщий сон, але не варто всі нічні кошмари приймати близько до серця.

Є небезпека опинитися в лещатах негативних думок і через це впасти в депресію.

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