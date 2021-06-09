Відомий ведучий шоу "Слава +" Слава Дьомін розсмішив мережу гуморними відео з Брітні Спірс
Як відомо, Брітні оголосила про світове турне, яке стартує в Далласі, США, всупереч заявам батька про її нібито деменцію. Шанувальники артистки ж заявили, що хвора на деменцію людина не може поїхати в тур, а зірка навіть вивчила 27 різних танцювальних номерів зі складною хореографією. Тому слова батька Пірс вже під сумнівом.
При цьому в її профілі на сторінці в Instagram дуже часто можна помітити неоднозначні ролики, в яких знаменитість влаштовує Танці з фігурою напоказ. Один з таких роликів, який швидко облетів мережу, і використав Слава Дьомін, наклавши на танці Брітні музику українського виконавця Олега Винника та інших артистів:
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"Брітні! Дякую за натхнення!😂 Гортай і дивись зі звуком 👉
Іво Бобул-Місячне колесо
NK-червоне вино
Олег Винник-Вовчиця
Ірина Аллегрова-Імператриця
Яка пісня більше підійшла?😉 👇 "- жартівливо пише телеведучий.
Користувачі відразу віджартувалися в коментарях:
«браво🔥; Вовчиця🔥; вовчиця😂; Імператриця 🔥; Ох і Дьомін)) ох і бомба 🔥; Слава, ви🔥; Вовчиця)); Слава, браво, спасибі за настрій😂; Імператриця🔥; Справжня вовчиця😂; Імператриця😂; Імператриця; Шалена імператриця!; Напевно Брітні під Алегрову танцювала, 100%; імператриця, я відразу Дьоміна представилася в колготках, спідниці і підборах; Олега Винника підходить... просто оо».
Нагадаємо, Джеймі Спірс був опікуном дочки з 2008 року. Опікунство означає Повний доступ до її фінансів, концертної діяльності та інших аспектів життя. За його словами, стан помітно погіршився після розлучення Брітні в 2007 році і втрати опіки над синами. У 2019 році опікуном співачки стала помічниця її батька Джоді Монтгомері. Зараз Джеймі хоче повернути втрачені права.
Поки боротьба триває Брітні в своєму Instagram часто викладає відеоролики з дивними танцями. Шанувальники впевнені, що таким чином співачка намагається подати сигнал допомоги.
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