Зірка серіалу" Не народися красивою " Неллі Уварова з'явилася на публіці в новому образі
Неллі Уварова не веде Instagram і вкрай рідко з'являється на публіці. Вперше за довгий час її можна було побачити в передачі "Вечірній Ургант". Там Уварава постала в образі блондинки з короткою стрижкою. Дуже змінилася і фігура артистки.
Користувачі Мережі були здивовані побачити, як змінилася актриса. У коментарях до відео пишуть, що навіть не впізнали її.
"Уварова-це звичайно щось з чимось... жесть", "Уварова як 2 Урганта. Потрібно ж себе якось в руках тримати", " я прямо злякалася. Молодій актрисі не можна так", "Неллі так поправилася...", "Рознесло", "здалося, що Тетяна Лазарєва з ОСП", "вже не та", "це ж Катя Пушкарьова я її взагалі не впізнав", - пишуть в коментарях.
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Але не обійшлося і без компліментів від шанувальників.
"Неллі-розумна, талановита, чарівна, красива!", "Прекрасна Неллі Уварова!", "Обожнюю Неллі Уварову моя улюблена Катя Пушкарьова і розумна і красива жінка", - пишуть в мережі.
Як відомо, в період зйомок в серіалі" Не родись красивою " Уварова вийшла заміж за режисера Сергія Пікалова, одного з постановників серіалу. Їх шлюб тривав три роки. У 2011 році актриса народила дочку Ія. Після народження малятка стало відомо, що Уварова вийшла заміж за колегу по РАМТу Олександра Гришина. У 2016 році у подружжя народився син Ігнатій.
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