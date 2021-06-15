Співака Макса Барських "на стилі" зняли на прогулянці, фото облетіли Мережу
31-річний співак, який закінчив у своєму рідному Херсоні ліцей мистецтв по класу "художник" і Київську академію естрадного і циркового мистецтва за спеціальністю "естрадний вокал", а також кілька разів брав участь у "Фабриці", домігся неймовірно успіху в країнах СНД.
Барських активно веде Instagram-блог, радуючи більше мільйона своїх підписників кадрами, як робочих буднів, так і з особистого життя.
У новому пості Макс показав себе під час прогулянки по Києву, передає Politeka.net. Артиста зняли в сірій майці й такого ж кольору спортивних штанях, а також світлій курточці та модних кросівках. Стильна велика сумка і незвичайні окуляри з жовтими стеклами доповнили образ.
"Це Фешан, дитинко! Тобі не зрозуміти 😎", - підписав фото зірка.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Та на нього хоч мішок можна надіти з-під картоплі і все одно красунчиком залишиться"
"Стильно, модно, молодіжно😂"
"Ой фешан люблю! 👍 😁Що за красунчик!! 😎🔥"
"Фешан вдався, добре відпочити, заняття спортом пройшли на користь, красунчик 👍 🌶️ ️"
"😮Так, таку моду мені не зрозуміти...😃 😆 😂Анти-сексі...😏"
"Ну окуляри блін, як у фрезерувальника"
"Ля який 😎"
"Блатний!🔥"
"Ми на стилі"
Раніше ми розповідали, як Барських змусив своїх шанувальників в Одесі чекати його концерту 4 години. Весь цей час артист, не поспішаючи, вечеряв в одному з найдорожчих ресторанів. Компанію йому склали онук співачки Софії Ротару Анатолій зі своєю дівчиною.
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