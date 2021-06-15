Учасниця шоу "Голос країни", блогерка і актриса Марія Кондратенко (Маша Краш) стала практично невпізнанною
Артистка стала популярною після зйомок у серіалі "Школа", передає Politeka.net. Зараз на сторінку 21-річної блогерки підписані 195 тисяч користувачів мережі.
Дівчина в своєму Instagram постійно ділиться кадрами з особистого і творчого життя. На нових фото артистку можна просто не впізнати.
Маша приміряла на себе образ справжньої ляльки. Артистка постала з довгим волоссям, прибраними в два хвостика. Великі очі підкреслив макіяж з довгими стрілками. Красуня була в рожевій сукні, яка виділила її струнку талію.
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Як вам такий стиль музики? Будете чекати наступну пісню?☺ ️ ",- поцікавилася артистка.
Публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі Мережі перестали впізнавати Марію після радикальної зміни іміджу.
"Огооо я не впізнала 😍❤️", "така класна", " Таааак.Дуже сподобалася💕чекаємо наступну пісню🦋", "Тааак!!♪ дуже чекаю❤️♪", "дуже миленька дівчинка ♪❤️", "дуже-дуже сподобалася, дуже класна и стильна песня ♪ авжеж буду чекати наступну ❤️❤️❤️👏", "ААА кайф зауваж благаю😍 😍 🙏 🙏", " Ух ти. Як незвично🔥", - написали підписники.
Нагадаємо, вперше Марія Кондратенко з'явилася на телебаченні у 2012 році, коли брала участь в талант-шоу "Голос. Діти". А у 2020 році співачка стала учасницею "Голос країни", не дійшовши до фіналу.
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