Погода в Україні 16 червня зіб'є з пантелику українців температурними гойдалками і грозовими дощами
Як передає Politeka.net з посиланням на прогнози Укргідрометцентру, в середу погода в Україні буде серйозно відрізнятися в залежності від регіону. В одних областях спека досягне 29 градусів, а в інших похолодає до 20 градусів. При цьому, у всіх регіонах крім Волинської області очікуються дощі з грозами.
Найспекотніше 16 червня буде в східних регіонах. Там температура підніметься до 26-29 градусів. Грозові дощі йтимуть і вдень, і вночі. Найспекотніша температура очікується в Луганській області.
У центральних регіонах теж буде жарко. Там очікується 24-26 градусів, а в столиці температура підніметься ще вище – до 26-28 градусів. Як і на Сході, дощі в цих регіонах будуть затяжними.
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У західних областях стовпчики термометра прогріються до 23-26 градусів. Найспекотніше буде в Закарпатській області, де температура підніметься аж до 27 градусів. При цьому вночі у Львівській та Закарпатській областях буде досить прохолодно – до 10-12 градусів.
Температурні гойдалки очікуються в південних регіонах, де несподівано похолодає до 20 градусів. Найхолодніше в середу буде на Одещині.
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